Gela-Catania, Alario(Ugl): “Progetto essenziale per città del sud della provincia di Caltanissetta”

Attraverso una nota il segretario confederale Ugl Andrea Alario interviene in merito al tema della strada statale Gela-Catania. Di seguito la nota.

Il dibattito intorno al progetto per la strada statale Gela-Catania viene seguito con molta attenzione dall’Ugl, che prenderà parte al confronto pubblico, convocato dal sindaco di Mineo e dal presidente del consiglio comunale. “Avere un’arteria stradale finalmente efficiente e sicura è fondamentale – dice il segretario confederale Ugl Andrea Alario – come sindacato, già anni fa abbiamo insistito su interventi di messa in sicurezza e su una progettazione che delineasse un’infrastruttura più adatta ai grandi flussi di traffico”. Secondo Alario, un progetto che ampli la Gela-Catania, “può essere essenziale per città del sud della provincia di Caltanissetta, come Gela e Niscemi, così da collegarle più facilmente con le aree del calatino e della zona catanese”. “Il collegamento verso Catania e in direzione dell’interporto e dell’aeroporto etnei – continua – è uno sbocco che l’area sud della provincia di Caltanissetta deve sfruttare. Non è solo una questione di spostamenti ma anche di importanti interessi commerciali ed economici. Servono soluzioni concordate che facciano prevalere le esigenze di tante comunità, che vedono nella Gela-Catania un’arteria viaria imprescindibile. L’Ugl è pronta a partecipare a qualsiasi iniziativa possa assicurare la soluzione migliore”.