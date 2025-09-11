Fondazione Humanitas Sicilia lotta al cancro, al via premio studio per ricercatori siciliani

Dietro ogni progresso scientifico c’è il lavoro silenzioso e appassionato dei ricercatori. Per sostenerne l’impegno e valorizzarne il talento, Fondazione Humanitas Sicilia promuove la prima edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica, con un contributo di 5.000 euro destinato ai professionisti siciliani under 40 del settore biomedico.

L’obiettivo è duplice: sostenere la formazione delle nuove generazioni di ricercatori e valorizzare i progetti clinici e traslazionali capaci di avere un impatto concreto sulle cure e la qualità della vita dei pazienti.

La call, aperta fino al 15 ottobre 2025, si rivolge ai nati o residenti in Sicilia, con laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia o Farmacia impegnati, negli ultimi tre anni, in progetti di Ricerca oncologica. Il premio potrà essere utilizzato per soggiorni di studio in Italia o all’estero, partecipazione a congressi scientifici o sviluppo di nuovi progetti.

«La nostra mission – spiega il presidente di Fondazione Humanitas Sicilia Alessandro Repici – è investire sul capitale umano e sull’innovazione, creando le condizioni per far crescere nella nostra regione una comunità scientifica d’eccellenza, capace di competere a livello internazionale».

La selezione dei candidati avverrà in due fasi: una preliminare, da parte del Comitato Scientifico della Fondazione, e una finale affidata a una Commissione di oncologi siciliani, che decreterà il vincitore tra sei progetti finalisti. I criteri di valutazione saranno: originalità e innovatività; fattibilità e rigore metodologico; potenziale di trasferibilità clinica; utilità della borsa di studio per lo sviluppo del progetto.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 15 novembre 2025, nell’auditorium di Humanitas Istituto Clinico Catanese, a Misterbianco. In quell’occasione i sei finalisti presenteranno le proprie ricerche davanti alla commissione, che deciderà il progetto meritevole di premiazione. L’evento sarà un’occasione di condivisione e confronto scientifico, nel segno della crescita collettiva siciliana.

Con questo premio, Fondazione Humanitas Sicilia conferma la propria vocazione: sostenere la Ricerca, promuovere la collaborazione tra Università, ospedali e centri di Ricerca, costruire un futuro in cui Scienza e cura camminino insieme.

Per informazioni e candidature: fondazione@fondazionehumanitassicilia.it / www.fondazionehumanitassicilia.it