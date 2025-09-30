Salute

Ferito a coltellate a Caltagirone: 28enne fermato dalla Polizia per tentato omicidio

Redazione 1

Ferito a coltellate a Caltagirone: 28enne fermato dalla Polizia per tentato omicidio

Mar, 30/09/2025 - 22:43

Condividi su:

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un ghanese di 28 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. I poliziotti sono intervenuti in via Taranto dopo la segnalazione di una violenta lite in corso tra due uomini, entrambi stranieri, di cui uno armato di coltello e l’altro sanguinante.

I due si conoscevano e, in passato, avevano condiviso la stessa abitazione. Immediatamente, gli agenti hanno raggiunto il luogo della lite, trovando l’uomo di 26 anni, anche lui straniero, ferito a terra, in condizioni ritenute critiche a causa di due coltellate inferte al petto e alla scapola. Pertanto, è stato chiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118.

Poco prima dell’arrivo dei poliziotti, l’aggressore si è dato alla fuga, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo avere affidato l’uomo alle cure dei sanitari, i poliziotti hanno avviato le ricerche serrate del 28enne, riuscendo a ricostruire i suoi spostamenti grazie alla visione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Acquisiti i video, i poliziotti hanno analizzato le immagini, riuscendo a circoscrivere l’area dell’accaduto e ad identificare l’aggressore.

I poliziotti hanno circondato la sua abitazione, nel centro storico di Caltagirone, dove, nel frattempo, aveva cercato di nascondersi per sfuggire all’intervento degli agenti. Dopo aver impedito ogni possibilità di fuga, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento, bloccando e arrestando il 28enne. All’interno della casa sono stati recuperati gli indumenti indossati dall’uomo al momento dell’accoltellamento. (ITALPRESS).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta