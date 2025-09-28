Eccellenza. Ancora un pari per il Niscemi: con la Leonzio passa con Petrucci, ma viene raggiunto nel finale

Termina 1-1 la sfida del Pontelongo tra Niscemi e Leonzio 1909. Succede tutto nella ripresa. Prima i niscemesi passano in vantaggio dopo un minuto della ripresa con Petrucci (nella foto), ma quando sembrava che la squadra ospite fosse riuscita a portare a casa la prima vittoria in campionato, ecco che la Leonzio è riuscita a pareggiare la contesa quando mancavano appena 7 minuti alla fine con la rete di Masue.

La partita, comunque, ha confermato la buona vena di un Niscemi che anche in Eccellenza sta dicendo la propria contro avversari parecchio agguerriti. I gialloverdi niscemesi, fin qui, non hanno perso, e questo è un dato importante, ma non hanno nemmeno vinto. Manca la vittoria che, comunque, con un Niscemi grintoso e determinato come questo, è certo che, quanto prima arriverà nobilitando ulteriormente un avvio di stagione nel quale il Niscemi sta onorando al meglio il proprio blasone in un campionato duro e difficile come quello dell’Eccellenza.