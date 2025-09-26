Droga. Arrestata nel Nisseno una donna dai Carabinieri

Ancora un arresto per detenzione di ingente quantità di sostanze stupefacenti operato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela. Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree sensibili del territorio e a quelle maggiormente frequentate dai giovani, i Carabinieri di Gela hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna 44 enne del luogo, pregiudicata, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A esito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione, occultati in diversi punti: una busta trasparente elettrosaldata sottovuoto contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso di 50 gr; materiale vario per il taglio e il confezionamento, tra cui 55 buste per il sottovuoto di varie dimensioni, della stessa tipologia di quella contenente lo stupefacente.

Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. L’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Agrigento. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.