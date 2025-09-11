Da Palazzo Moncada alla Questura: il piccolo San Michele “custodito” dai poliziotti nisseni fino alla festa del Patrono

CALTANISSETTA – Dopo l’emozionante serata di Note di devozione – 400 anni con l’Arcangelo Michele, lo splendido evento organizzato dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri a Largo Barile, il piccolo San Michele – preziosa statua lignea di oltre cento anni appartenente alla Sacra Lega San Michele – è stato trasportato e accolto nell’atrio della Questura di Caltanissetta, dove rimarrà esposto fino al 29 settembre, giorno della festa del Patrono.

Un gesto simbolico che suggella il legame tra la città, la Polizia di Stato e l’Arcangelo Michele, Patrono delle Forze dell’Ordine. La scelta è maturata al termine della manifestazione, in accordo tra l’organizzazione e il questore, e rappresenta un omaggio ai poliziotti che quotidianamente servono la comunità.

L’ingresso del piccolo San Michele a Largo Barile, durante la serata, era stato accolto con grande commozione dai portatori che, al grido di «Viva u Principi San Michele Arcangelo!», hanno accompagnato la statua nella cornice scenografica di Palazzo Moncada, insieme alle varicedde e alle due vare storiche del Giovedì Santo, la Scinnenza e la Veronica.

Particolarmente significativo il sostegno della Questura di Caltanissetta, che sin dal primo momento ha garantito vicinanza e supporto all’iniziativa. «È giusto sottolineare – ha dichiarato Michele Spena, presidente dei Piccoli Gruppi Sacri – il profondo ringraziamento alla Questura per l’attaccamento mostrato verso questo evento. Il Questore dott.ssa Pinuccia Albertina Agnello ha creduto subito nella nostra proposta e, con il supporto del vicario il dott. Michele Emma, non ha mai fatto mancare il suo sostegno concreto».

Ringraziamenti sono stati rivolti anche al presidente della Sacra Lega San Michele, Giuseppe Botta, insieme al fratello Fabio, per l’instancabile impegno in tutte le operazioni di trasporto e accensione delle varicedde, nonché alla famiglia Sanparisi e a tutti i portatori che hanno reso possibile lo spostamento delle vare dalla chiesa di San Pio fino a Largo Barile.

La piccola statua, ora custodita in Questura, sarà riportata fuori il 29 settembre, in occasione della tradizionale preghiera mattutina che da anni accompagna la festa del Patrono nel piazzale della Polizia di Stato. Un segno di continuità e di devozione che rende ancora più speciale l’abbraccio di Caltanissetta al suo Arcangelo.