Consiglio di amministrazione Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord ha approvato progetti per 13 centri comunali di raccolta

Gio, 11/09/2025 - 21:11

Il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord ha approvato in via amministrativa i progetti relativi alla realizzazione, adeguamento e potenziamento di 13 Centri Comunali di Raccolta (CCR) nei comuni soci.

L’approvazione consente alla SRR e ai Comuni interessati di partecipare al bando regionale, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027, finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti per la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo dei rifiuti.

Gli interventi riguarderanno, tra gli altri, i comuni di San Cataldo, Mussomeli, Milena, Caltanissetta, Vallelunga Pratameno, Marianopoli, Sutera, Campofranco, Bompensiere, Montedoro, Santa Caterina Villarmosa e Villalba, con la previsione di nuove strutture e adeguamenti di centri già esistenti.

«Con l’approvazione di questi progetti – dichiara il Presidente della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord, Renzo Bufalino – compiamo un passo importante verso un sistema di gestione dei rifiuti più moderno, efficiente e sostenibile, ma soprattutto più vicino alle esigenze dei cittadini. I nuovi CCR rappresentano un investimento strategico per migliorare la raccolta differenziata e sono il frutto di una collaborazione responsabile tra i Comuni soci. Ora attendiamo con fiducia la fase di finanziamento, certi dei benefici che porteranno alle nostre comunità.»

