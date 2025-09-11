Consiglio di amministrazione Srr Ato3 Caltanissetta provincia nord ha approvato progetti per 13 centri comunali di raccolta

Il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord ha approvato in via amministrativa i progetti relativi alla realizzazione, adeguamento e potenziamento di 13 Centri Comunali di Raccolta (CCR) nei comuni soci.

L’approvazione consente alla SRR e ai Comuni interessati di partecipare al bando regionale, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027, finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti per la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo dei rifiuti.

Gli interventi riguarderanno, tra gli altri, i comuni di San Cataldo, Mussomeli, Milena, Caltanissetta, Vallelunga Pratameno, Marianopoli, Sutera, Campofranco, Bompensiere, Montedoro, Santa Caterina Villarmosa e Villalba, con la previsione di nuove strutture e adeguamenti di centri già esistenti.

«Con l’approvazione di questi progetti – dichiara il Presidente della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord, Renzo Bufalino – compiamo un passo importante verso un sistema di gestione dei rifiuti più moderno, efficiente e sostenibile, ma soprattutto più vicino alle esigenze dei cittadini. I nuovi CCR rappresentano un investimento strategico per migliorare la raccolta differenziata e sono il frutto di una collaborazione responsabile tra i Comuni soci. Ora attendiamo con fiducia la fase di finanziamento, certi dei benefici che porteranno alle nostre comunità.»