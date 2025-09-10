Codacons Donna si costituirà parte offesa nel procedimento contro il direttore sanitario dell’Asp di Catania

Dopo la notizia della sospensione del direttore sanitario dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Catania, Giuseppe Reina, indagato per violenza sessuale nei confronti di una dottoressa in servizio nello stesso ospedale, Codacons Donna annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento penale avviato dalla magistratura.

“Ci troviamo di fronte a fatti di inaudita gravità, che ledono non solo la dignità della donna coinvolta, ma l’intera comunità femminile e il mondo del lavoro – dichiara Federica Prestidonato, Presidente Codacons Donna –. Il nostro impegno sarà in prima linea affinché emerga tutta la verità e venga dato un segnale chiaro di tolleranza zero verso ogni forma di violenza e abuso, in particolare quando legati a rapporti di subordinazione e squilibri di potere”.

Codacons Donna sottolinea come episodi di tale natura, verificatisi all’interno di strutture sanitarie pubbliche, richiedano un intervento immediato delle istituzioni e delle aziende sanitarie, chiamate a introdurre protocolli rigorosi di prevenzione, vigilanza e tutela delle lavoratrici.

“Le donne hanno diritto a lavorare in ambienti sicuri e rispettosi – prosegue Prestidonato –. La nostra costituzione di parte offesa non intende solo sostenere la dottoressa vittima degli abusi contestati, ma rappresenta una battaglia a difesa dei diritti di tutte le donne, affinché simili episodi non si ripetano mai più”.