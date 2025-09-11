Salute

Caso sospetto di infezione da virus West Nile a Giardini Naxos: turista contrae malattia a seguito di una puntura di zanzara

Redazione 1

Caso sospetto di infezione da virus West Nile a Giardini Naxos: turista contrae malattia a seguito di una puntura di zanzara

Gio, 11/09/2025 - 23:32

Condividi su:

Un caso sospetto di infezione da virus West Nile è stato segnalato a Giardini Naxos, dove un turista avrebbe contratto la malattia in seguito a puntura di zanzara. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Il Comune, a titolo precauzionale, ha disposto un intervento di disinfestazione straordinaria nel quartiere di Roccenere, programmato per sabato 13 settembre a partire dalle 6 del mattino. Una seconda e più ampia operazione interesserà nei prossimi giorni l’intero territorio comunale. (Italpress)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta