Carlo Vagginelli (PD) su Consorzio universitario: “Vince la Lega, ma vince anche Caltanissetta?”

È stato finalmente nominato il nuovo Presidente del Consorzio universitario di Caltanissetta. Un atto che giunge anche grazie alla nostra insistenza, dopo un anno di sollecitazioni delle associazioni studentesche, del Partito Democratico e di tutti i gruppi di opposizione.

Un atto che arriva dopo un anno di disservizi per le studentesse e gli studenti, che sono stati costretti a frequentare le lezioni senza uno spazio mensa, con una sede dimezzata e con laboratori impraticabili.

Un atto, infine, che dimostra ancora una volta quanto abbiamo sostenuto per mesi: il Consorzio universitario di Caltanissetta è stato bloccato da una lotta per il potere tutta interna alla destra.

Ora questa faida ha finalmente un vincitore ed uno sconfitto: la Lega del Sindaco Leonardo Burgio e Forza Italia dell’Onorevole Mancuso. Ora che questo Risiko è terminato, ci auguriamo che inizino ad occuparsi dei problemi delle persone e del futuro della nostra città. Noi è su questo che li valuteremo”.

Carlo Vagginelli – Consigliere Comunale Partito Democratico