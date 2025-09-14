Caltanissetta. Spettatore della Coppa Nissena precipita da una collinetta mentre assisteva alla gara e finisce in Ospedale

CALTANISSETTA. Un uomo che stava assistendo alla Coppa Nissena, è caduto da un’altezza di poco più di tre metri. Si tratta di un uomo di 68 anni che, assieme ad altri appassionati su una collinetta, diventata una sorta di tribunetta naturale per accogliere il pubblico della Coppa Nissena, stava assistendo alla gara. L’uomo avrebbe perso l’equilibro precipitando giù in maniera alquanto rovinosa.

Prontamente soccorso, il 68enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia dove gli hanno riscontrato fratture e traumi vari. Ricoverato nel reparto di chirurgia, pare non sia in pericolo di vita.