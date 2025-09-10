Caltanissetta. Si è insediato il nuovo Consiglio provinciale dell’Ordine degli Ingegneri: Fabio Salvatore Corvo confermato alla presidenza

CALTANISSETTA. Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta per il quadriennio 2025–2029. Il Consiglio ha confermato all’unanimità Fabio Salvatore Corvo alla presidenza, che guiderà l’Ordine per la terza volta.

«Con questo nuovo ciclo confermiamo un impegno chiaro – ha detto il presidente – un Ordine moderno, trasparente ed etico, vicino ai colleghi e al territorio. Difenderemo la dignità della professione e l’equo compenso, promuovendo innovazione e sostenibilità. Investiremo su una formazione di qualità, creando opportunità concrete per i giovani attraverso tirocini, mentoring e collaborazioni con università, enti e imprese. Rafforzeremo il dialogo con le istituzioni, monitoreremo gli appalti e saremo presidio di correttezza e qualità. Con l’Osservatorio sulle pari opportunità e azioni contro le discriminazioni, sosterremo in particolare la presenza delle donne nelle STEM».

Accanto a Corvo, Francesco Savatta – riconfermato vicepresidente vicario – Rosario A. Cigna in qualità di segretario, Pietro Giannone confermato tesoriere, mentre Alessandro Polizzi è stato designato Delegato alla Consulta regionale degli Ordini di Sicilia.

Il nuovo Consiglio è composto dagli ingegneri: Fabio Salvatore Corvo, Antonio Catalano, Rosario A. Cigna, Pietro Giannone, Cecilia Manduca, Teresa Morana, Alessandro Polizzi, Silvia Rizzari, Francesco Savatta, Silvia Sollami e Massimiliano Curatolo (Sez. B).

Il Presidente ha inoltre espresso gratitudine verso chi ha concluso il proprio mandato: «Desidero ringraziare Andrea Polizzi, che per otto anni ha svolto il ruolo di segretario con continuità e rigore; Giuseppe Rivituso, per aver rilanciato con efficacia la formazione continua dell’Ordine; e Giuseppe Schillaci, vicepresidente per otto anni, per il lavoro di squadra e la disponibilità costante».

Con il nuovo Consiglio, l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta si prepara a portare avanti un percorso di crescita e responsabilità, con lo sguardo rivolto al futuro della professione e della comunità.