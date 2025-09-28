Caltanissetta. Segnalazione su via Ferdinando I. L’amministrazione comunale: “Solo un deterioramento del manto stradale”

CALTANISSETTA. In merito alle segnalazioni pervenute riguardanti alcune anomalie riscontrate sul manto stradale in via Ferdinando I, l’amministrazione comunale ha reso noto che la situazione è stata prontamente attenzionata dagli uffici competenti e dai tecnici incaricati (UTC e Caltaqua).

Dai sopralluoghi effettuati è stato escluso qualsiasi rischio di cedimenti strutturali, scongiurando dunque potenziali pericoli per la pubblica incolumità. “Si tratta unicamente di un deterioramento del manto stradale, per il quale verrà predisposto un intervento di ripristino al fine di garantire la piena sicurezza e la regolare viabilità”.

L’Amministrazione, come sempre, continuerà a monitorare costantemente la situazione, assicurando interventi rapidi ed efficaci per la tutela dei cittadini e del territorio.