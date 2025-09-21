Caltanissetta. Riparte l’anno pastorale della Diocesi con l’incontro “Tre Tende…la Parola e la Teologia”

CALTANISSETTA. Riparte l’anno pastorale della Diocesi di Caltanissetta con il consueto incontro Tre Tende… la Parola e la Teologia, nel quale, secondo le indicazioni degli Orientamenti pastorali 2021-2029, si rifletterà sul tema della santità, come indica il titolo stesso: Santi o niente.

Dal 22 al 24 settembre alle 19.00 la comunità diocesana, presbiteri, religiosi e laici, si ritroverà presso la parrocchia San Luca di Caltanissetta, la prima sera per ascoltare le relazioni del Prof. Vincenzo Giuliana e del Sac. Domenico Lipani, entrambi docenti di Teologia dogmatica presso l’Istituto Teologico Pastorale diocesano “Mons. G. Guttadauro”, i quali rispettivamente argomenteranno su Chiamata alla santità nella Lumen gentium e su L’esempio dei santi della “porta accanto”.

La seconda serata sarà dedicata alla presentazione della Lettera pastorale del Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto: Santi o niente… sulla via dell’Amore più grande, da parte del Direttore dell’Istituto Teologico Sac. Angelo Spilla. L’ultima sera il Vescovo presenterà il libro biblico dell’anno, la Lettera ai Colossesi, testo paolino che indica con forza e decisione la centralità e supremazia di Cristo e che tutto è stato creato per mezzo di Lui.

Da queste “tre tende” il Vescovo auspica una nuova ripartenza e un buon inizio di anno pastorale, nella capillarità delle varie declinazioni delle realtà diocesane.