Caltanissetta, prorogata al 12 ottobre la campagna abbonamenti della stagione teatrale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”

Caltanissetta – A grande richiesta, il Comune di Caltanissetta ha deciso di prorogare fino al 12 ottobre la campagna abbonamenti della Stagione Teatrale Nazionale 2025/26, dal titolo “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, che si terrà al Teatro Regina Margherita.

Il cartellone, che rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi della città, prevede sei spettacoli di altissimo livello, con protagonisti alcuni tra i più importanti interpreti della scena teatrale italiana. L’inaugurazione della stagione è fissata per il 18 novembre 2025 con Enigma di Hugh Whitemore, portato in scena da Peppino Mazzotta. Seguirà, il 10 dicembre, una delle opere più celebri di William Shakespeare, Macbeth, interpretata da Daniele Pecci e Laura Marinoni.

Il nuovo anno si aprirà il 16 gennaio 2026 con Maurizio Casagrande protagonista de Il viaggio del Papà, mentre il 20 febbraio sarà la volta di Veronica Pivetti con lo spettacolo L’inferiorità mentale della donna. La stagione proseguirà il 19 marzo con Giovanni Scifoni e il suo applauditissimo Fra’, per concludersi il 23 aprile con la commedia Buongiorno Ministro interpretata da Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti.

Gli abbonamenti, disponibili a partire da 90 euro più diritti di biglietteria, possono essere acquistati online sul circuito Live Ticket – anche con Carta del Docente e Carta Cultura – oppure al botteghino del Teatro Regina Margherita, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. È inoltre attivo il punto vendita Posta Express di via Gabriele Amico Valenti 125, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 320 069 3857.

La proroga rappresenta un’opportunità per tutti gli appassionati di teatro che non vogliono perdere una stagione pensata per emozionare, riflettere e divertire, trasformando il Regina Margherita nel cuore pulsante della cultura cittadina.