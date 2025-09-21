Caltanissetta. Photographic Visions 2526 presenta “Human Portrait” con la direzione artistica del ritrattista nisseno Peppe Tambè

CALTANISSETTA. Sabato 27 settembre alle ore 17, presso l’affascinante struttura “La Brilla” di Massarosa (Lucca), si inaugura Photographic Visions 2526: Human Portrait, una mostra fotografica che pone al centro l’essere umano, indagato e celebrato attraverso lo sguardo sensibile di 18 artisti. La direzione artistica è affidata per il terzo anno consecutivo al ritrattista nisseno Peppe Tambè, figura di spicco nel panorama contemporaneo della ritrattistica mentre l’organizzazione dell’evento è curata dalla fotografa lucchese Marzia Francesconi, un connubio che unisce visione artistica e capacità progettuale.

Il progetto espositivo propone un viaggio visivo profondo e coinvolgente, alla scoperta delle infinite sfumature dell’espressione umana. Ogni opera in mostra è più di una semplice immagine: è una finestra aperta su mondi interiori, su identità complesse, emozioni sfuggenti, storie che parlano silenziosamente attraverso uno sguardo, una posa, una luce.

Human Portrait è un’esplorazione che va ben oltre l’apparenza. Dai ritratti classici a quelli sperimentali, dalle composizioni intime a quelle più concettuali, la mostra offre una panoramica sulla straordinaria versatilità del linguaggio visivo e sul potere evocativo della fotografia di ritratto.

Ogni artista coinvolto porta con sé una visione personale e irripetibile, contribuendo a costruire un mosaico di identità che invita il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero “ritrarre” una persona. È solo catturare un volto? O è piuttosto cercare l’essenza, l’anima, l’umanità?

Con Photographic Visions 2526: Human Portrait, Peppe Tambè firma una curatela attenta e ispirata, capace di valorizzare le singole voci artistiche e di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e toccante che si concluderà negli spazi espositivi nobili di Palazzo Moncada a Caltanissetta dal 15 Maggio al 15 Giugno 2026 in collaborazione con l’associazione culturale Fotonauti. L’inaugurazione è prevista per sabato 27 settembre alle ore 17 presso “La Brilla” – Massarosa, Lucca.Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia, arte contemporanea e ritrattistica.