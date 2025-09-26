Caltanissetta. Liste d’attesa, tavoli tecnici in sinergia tra Omceo e Asp. Coinvolte Cardiologia, Diabetologia e Pneumologia

Tre i tavoli tecnici svoltisi presso la sede dell’OMCeO provinciale, incontri di integrazione tra territorio e ospedale con il coinvolgimento delle branche di cardiologia, diabetologia e pneumologia. I tavoli sono stati coordinati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta e dell’Asp nissena in ottemperanza a quanto richiesto dell’Assessorato Regionale alla Salute i primi di settembre 2025, in merito all’abbattimento delle liste d’attesa per le prestazioni urgenti e brevi.

“Gli incontri sono finalizzati a dare degli strumenti immediati nella pratica clinica aumentando il grado di consapevolezza prescrittiva per le prescrizioni specialistiche. L’obiettivo aziendale- ha affermato Valeria Cigna medico specialista dell’U.O.C. Cure Primarie- allineato con le direttive assessoriali, mira a stratificare i pazienti per complessità clinica inidirizzandoli al giusto setting erogativo (ambulatori territoriali, case di comunità, ospedali, etc.)”.

Un lavoro di collaborazione tra Azienda Sanitaria e Ordine anche per definire nuovi specifici percorsi dedicati ai primi accessi, così da soddisfare con immediatezza le richieste dei pazienti. “Ci troviamo di fronte ad una innovativa e progressiva organizzazione dei servizi che vedono il pieno coinvolgimento degli attori principali- ha esclamato Giovanni D’Ippolito Presidente dell’OMCeO di Caltanissetta- ossia i sanitari erogatori delle prestazioni sia a livello ospedaliero che territoriale. Il lavoro compiuto rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra le Istituzioni che si occupano di Sanità, quali Asp e OMCeO di Caltanissetta.

Un plauso alla scelta dell’Assessore Regionale Daniela Faraoni di rendere partecipe attivamente l’Ordine in questo processo, perché soltanto facendo rete sarà possibile cambiare rotta e migliorare i servizi per i nostri cittadini. Mi ritengo soddisfatto dunque della sintonia esistente tra l’OMCEO e i suoi iscritti e tra l’OMCeO e l’Asp. Desidero ringraziare il Direttore Generale Salvatore Ficarra ed il Direttore Sanitario Luciano Fiorella per la disponibilità e la fattiva collaborazione con il nostro Ordine, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della risposta sanitaria nella nostra provincia”. L’aspetto della collaborazione tra le parti viene sottolineato anche dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Salvatore Lucio Ficarra.

“Attraverso un lavoro sinergico tra ASP ed Ordine dei Medici ci stiamo adoperando affinché vengano abbattute le liste d’ attesa- ha ribadito- secondo i tempi stabiliti dall’Assessorato Regionale alla Salute. Così come è sempre avvenuto con l’Ordine dei Medici, la collaborazione anche con tutti gli altri attori del sistema salute porterà sicuramente ai risultati che ci siamo prefissi. Mi riferisco, in particolare modo, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici convenzionati interni ed esterni con i quali, anche in futuro, manterremo questo livello di proficua collaborazione, in linea con le direttive regionali”.

L’obiettivo dunque è quello di mantenere questo standard anche mediante la condivisione delle parti sull’appropriatezza prescrittiva. Quello di fine settembre è stato dunque un confronto tra specialisti, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale, attraverso l’Unità Operativa Complessa delle Cure Primarie, diretta dalla dott.ssa Irene Balletti e rappresentanza sindacale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in particolare il Segretario Provinciale FIMMG Salvatore Pasqualetto e la Vicesegretaria Provinciale FIMP Maria Grazia Vullo.

“Abbiamo condiviso questo percorso per far sì che non ci possano essere discordanze fra quella che è la diagnosi e la priorità da parte del medico di famiglia e poi la corrispondenza con lo specialista – ha commentato Salvatore Pasqualetto- siamo arrivati a una conclusione condivisa, quindi da parte nostra c’è massimo impegno. Abbiamo dato disponibilità e comunicato a tutti i medici famiglia di essere più aderenti a quelle che sono le indicazioni delle priorità urgenti e brevi allo scopo di evitare sovraffollamento delle lista d’attesa e quindi dare maggiori risposte ai pazienti che hanno veramente necessità o bisogni urgenti”. L’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane con la convocazione di ulteriori nuovi tavoli tematici.