Caltanissetta. L’Avo avvia dal 20 settembre il suo primo corso di formazione per volontari

CALTANISSETTA. L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), impegnata da più di 50 anni, nel supporto alle fragilità, annuncia l’avvio a Caltanissetta del suo 1° Corso di Formazione per Volontari.

L’evento formativo si terrà a partire da sabato 20 settembre alle 10:30 con un primo incontro presso la Sala Conferenze di SICILBANCA, in via F.Crispi a Caltanissetta, coordinato dalla Presidente di Avo Sicilia Concetta Moscatt che relazionerà sulla storia, i valori, la mission e l’organizzazione di Avo; un incontro che è rivolto a tutta la cittadinanza, ai rappresentanti di associazioni, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e istituzioni del territorio.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo per offrire un aiuto concreto e un sostegno emotivo a chi si trova in una situazione di fragilità. La formazione è completamente gratuita e si propone di preparare i partecipanti ad operare all’interno delle strutture sanitarie, garantendo una presenza costante e rassicurante a fianco dei pazienti e delle loro famiglie.

I volontari dell’AVO, secondo i principi dell’associazione, offrono un servizio di ascolto, compagnia e supporto, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei ricoverati e dei loro familiari. La loro presenza non si sostituisce in alcun modo alle figure professionali sanitarie, ma si integra come un supporto aggiuntivo e fondamentale.

Il programma del corso prevede una serie di incontri formativi tenuti da professionisti del settore e volontari esperti. L’AVO di Caltanissetta invita i cittadini a partecipare numerosi all’incontro di apertura, durante il quale sarà ancora possibile iscriversi al percorso di formazione: un’opportunità unica per diventare parte attiva di una comunità che fa della solidarietà il suo valore principale. Ringraziamo tutti i relatori che generosamente e a titolo gratuito contribuiranno alla realizzazione di questo corso di formazione.

Ci corre altresì l’obbligo di ringraziare e nominare le aziende che stanno contribuendo con generose donazioni all’avvio delle attività di volontariato: Training&HR, Erboristeria Econatura, Gattuso Confezioni s.r.l., Centro Analisi Pasteur Dr.Zoda, Baiodì Gelateria Artigianale Siciliana, Seven Pizzeria Oro di Sicilia; SICILBANCA e Fondazione Sicana, nella persona del Dott. Di forti, per averci anche messo a disposizione la Sala Conferenze di via F. Crispi a Caltanissetta.