Caltanissetta. L’assessore Pasqualino: “Il servizio Asacom sarà avviato regolarmente con il primo giorno di scuola”

CALTANISSETTA. L’Assessorato Politiche Sociali e Socio-Sanitarie del Comune di Caltanissetta, comunica che il servizio ASACOM per gli alunni disabili gravi delle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sarà regolarmente avviato il 15 settembre 2025, in coincidenza con il primo giorno di scuola fissato dal calendario regionale.

Il Servizio ASACOM è regolamentato e gestito in forma Associata dai Comuni di Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino, appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n.8, di cui Caltanissetta è il comune capofila.

Per il nuovo anno scolastico, con la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto d8 n.5 del 28 luglio 2025, sono stati definiti i criteri per la qualificazione del Servizio per l’anno scolastico 2025 – 2026 e successivi. La suddetta Deliberazione discende dalla necessità di intervenire per porre rimedio alla criticità relativa alla sovrapposizione disfunzionale delle ore di sostegno e delle ore di assistenza all’autonomia e comunicazione, che in un’ottica di sistema integrato comportano un enorme dispendio di risorse economiche pubbliche e una svalutazione delle rispettive professionalità, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole.

Questo principio dell’accomodamento ragionevole, fatto proprio dalle nuove normative nazionali sulla disabilità, presuppone “l’adozione di interventi necessari ed appropriati che non impongono un onere finanziario sproporzionato o eccessivo, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”, così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Conseguentemente il percorso intrapreso ha origine dal confronto aperto tra i Comuni del distretto, l’Ufficio scolastico provinciale, i Dirigenti Scolastici, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, nel corso dell’anno scolastico precedente, ove è emerso da parte di tutti gli attori interessati la stringente necessità di operare delle scelte sistematiche ed efficienti, al fine di rendere sostenibile nel tempo il servizio distrettuale. Un ruolo fondamentale in questo percorso ha avuto e continua ad avere il Tavolo Permanente “Disabilità e non Autosufficienza” al cui interno, oltre alle suddette istituzioni, sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore e in particolare delle associazioni delle famiglie con persone disabili.