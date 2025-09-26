Caltanissetta. L’Asp rafforza il proprio organico con l’assunzione di 13 infermieri

CALTANISSETTA. L’Asp di Caltanissetta rafforza il proprio organico infermieritsico con l’assunzione a tempo determinato di 13 professionisti provenienti dalla graduatoria dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico a t.d. di PdS Infermiere indetto a febbraio 2025.

L’incarico è stato conferito per sostituire il personale infermieristico attualmente assente a vario titolo presso il Presidio Ospedaliero S.Elia di Caltanissetta. Questa misura è fondamentale per garantire la continuità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria all’interno dei reparti della struttura ospedaliera.

Gli infermieri neo-assunti prenderanno servizio con un contratto a tempo determinato e il loro impiego è previsto fino al rientro dei titolari.

L’operazione è un passo importante per supportare il personale sanitario già in servizio, alleggerendo il carico di lavoro e assicurando che tutti i reparti possano contare su un numero adeguato di professionisti dedicati alla cura dei pazienti.