Caltanissetta. L’Asp nomina il dott. Dario Tumino specialista ambulatoriale in Endocrinologia

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta prosegue nel potenziamento dell’assistenza specialistica sul territorio con la nomina del Dr. Dario Tumino, specialista ambulatoriale interno in Endocrinologia con un incarico a tempo indeterminato per 4 ore settimanali.

Il Dr. Tumino ha già iniziato ieri la sua attività presso il Poliambulatorio di Gela, dove si unisce alla Dott.ssa Rosalba Galioto, che già garantisce 35 ore settimanali nella stessa branca. Grazie a questo nuovo incarico, l’ASP di Caltanissetta rafforza l’offerta di servizi sanitari per i cittadini di Gela e del territorio, garantendo una maggiore disponibilità di visite e prestazioni specialistiche in endocrinologia.