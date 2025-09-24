Caltanissetta. La Città ha commemorato il “venerabile” brigadiere Salvo D’Acquisto che sacrificò la sua vita per salvare 22 persone

CALTANISSETTA. Questo pomeriggio a Caltanissetta, davanti la targa a lui dedicata collocata all’accesso dell’omonima via, si è svolta una cerimonia in memoria del Brigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valore militare che il 22 settembre 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 cittadini innocenti.

Un gesto eroico riconosciuto non soltanto dalla società civile ma anche dalla chiesa cristiana cattolica che, lo scorso 25 febbraio, lo ha dichiarato “venerabile”.

Alla presenza delle autorità civili e militari, dell’Ass. Francesco Amico, degli Ordini dinastici della Real Casa Savoia, dell’Ass. Amici della Real Casa Savoia, dell’Ass. Regina Elena, dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’Ass. Nazionale Bersaglieri, dell’istituto delle guardie d’onore alle reali tombe del Pantheon in segno di riconoscenza e rispetto, è stata deposta una corona do alloro.

L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dal Sindaco Walter Tesauro e dall’assessore Marcello Mirisola.