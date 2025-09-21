Caltanissetta. Incontro di formazione per i soci su valori e progetti del Rotary International

CALTANISSETTA. Si è tenuto l’incontro di formazione per i soci sui valori e i progetti del Rotary International, curato da Alberto Milazzo e dalla Presidente Ivana Guarneri, che hanno sottolineato l’impegno di service che caratterizza i club di tutto il mondo.

La presenza dell’intera famiglia rotariana , i Club Rotaract e Interact e delle partecipanti allo Scambio Giovani ha reso la serata una bellissima occasione per sperimentare il piacere di stare insieme e di condividere un service di grande valore: rendere l’istruzione accessibile a tutti. Uniti per fare del bene.