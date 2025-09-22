Caltanissetta. Incendio nel Parco Balate: fiamme divorano alberi e macchia mediterranea

CALTANISSETTA. Un grosso incendio s’è sviluppato nella zona di parco Balate compresa tra via Vittime del 9 luglio 1954 e via Salvo D’Acquisto. Le fiamme hanno divorato non solo le erbacce e tratti di macchia mediterranea, ma anche diversi alberi.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, preoccupati dall’avanzare delle fiamme e dall’odore acre del fumo che s’è sviluppato. Sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco che si sono immediatamente attivati per lo spegnimento dell’incendio. Fiamme che non è escluso possano avere una matrice dolosa e che, a seguito del vento, si sono ampliate fino a raggiungere il parco urbano Rosario Assunto provocando non pochi danni.