Caltanissetta. Il Questore alla partenza della 70^ Coppa Nissena dove è presente la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello alla partenza della “70^ Coppa Nissena” dove oggi è presente la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato.

In precedenza, la stessa prestigiosa Lamborghini è stata presente nel capoluogo nisseno, in Corso Umberto I, in occasione dell’evento espositivo di auto storiche e della mostra fotografica organizzati dall’Automobile Club d’Italia di Caltanissetta, nell’ambito della manifestazione “70^ Coppa Nissena”.

Lo scorso anno Automobili Lamborghini e Polizia di Stato hanno celebrato 20 anni di collaborazione, iniziata nel 2004 con la consegna della prima Lamborghini Gallardo. Da allora, questa partnership ha permesso alla Polizia di Stato di beneficiare di vetture ad alte prestazioni, utilizzate come strumenti preziosi nei servizi di pattugliamento e in interventi di pronto soccorso sanitario. In particolare, le vetture hanno svolto oltre 200 missioni di trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo in diversi casi a salvare vite umane.

Inoltre, le vetture sono state protagoniste in oltre 1.500 eventi di educazione stradale per promuovere la cultura della guida sicura. In questi 20 anni sono stati sei gli esemplari di autovetture Lamborghini che hanno fatto il loro ingresso nella flotta della Polizia di Stato, tre Gallardo, due Huracan e una Urus, ciascuna con caratteristiche specifiche e tecnologie avanzate pensate per supportare le operazioni di sicurezza e pronto intervento.