Caltanissetta. Il Lions Club dona quale benvenuto la Bandiera dell’Italia al Lions Club Pietrarossa

CALTANISSETTA. Alla Cerimonia di Apertura dell’Anno sociale 2025/2026, il Lions Club Caltanissetta, presieduto da Paolina Lobue, ha invitato anche il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, nelle persone del Presidente Enzo Falzone, della Segretaria Sandra Serpente e del Cerimoniere Antonio Alberto Stella. Nell’occasione ha voluto donare, vista la recente costituzione del Club, la Bandiera dell’Italia, quale benvenuto al nuovo Club ed ai nuovi Soci nella grande famiglia del Lions Clubs International.

Alla cerimonia, svoltasi presso il Feudo Musta “Testasecca”, erano presenti anche il Coordinatore distrettuale GMT Maurizio Basta, il Presidente della IX Circoscrizione Giovanni Tommaso Galanti e la Presidente della Zona 24 Stefania Ievolella, oltre a vari Officer dei Club della Zona 24, del Rotary club Caltanissetta e dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta.