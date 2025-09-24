Caltanissetta. Il 28 settembre in Cattedrale concerto “In Honorem Sancti Michaelis”

CALTANISSETTA. Domenica 28 settembre 2025, alle ore 20.15, all’interno della Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta, si svolgerà il concerto “In Honorem Sancti Michaelis”, Patrono di Caltanissetta e della Polizia di Stato, per i 400 anni dell’apparizione di San Michele.
Si esibiranno la Giovane Orchestra Sicula, Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia, la Corale Polifonica Renzo Chinnici, il Coro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Palermo e il Coro Joy’s Chorus, dirette dal Maestro Raimondo Capizzi.
L’evento è stato organizzato dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Polizia di Stato, la Diocesi di Caltanissetta, l’I.I.S.S. “Manzoni-Juvara” e l’A.N.P.S. di Palermo.