Caltanissetta. Il 22 settembre presidio del Comitato provinciale Palestina Libera in piazza Garibaldi

CALTANISSETTA. Presidio in Piazza Garibaldi per dire no al massacro che si sta consumando a Gaza. E’ l’iniziativa annunciata dal Comitato provinciale Palestina Libera Caltanissetta per la giornata di lunedì 22 settembre. In una nota dello stesso comitato si legge: “Le drammatiche immagini che arrivano da Gaza non possono lasciarci Indifferenti. Si sta consumando un genocidio sotto gli occhi ti ciascuno di noi, nel silenzio più assoluto degli stati complici, incapaci, per scelta determinata, di fermare la barbarie dei sionisti che senza alcuna vergogna massacrano anziani donne e bambini appellandosi al disegno divino del popolo eletto!

Nelle ultime settimane l’indignazione e la rabbia della gente comune ha fatto crescere la mobilitazione a livello mondiale sostituendosi all’inerzia dei governi. L’azione politica e umanitaria della Global Sumud Flottilla e della Freedom Flottilla hanno dato un forte impulso alla crescita del movimento pro Palestina. Persino soggetti sociali che hanno mostrato tante timidezze, cominciano a scendere in piazza per fermare il genocidio.

E’ necessario in questa fase di escalation, tenere alto il livello di attenzione per non lasciare soli i nostri compagni che si sono imbarcati e per restare accanto ai palestinesi vittime della violenza di Netanyahu e dei suoi accoliti. Come Comitato nisseno per la liberazione della Palestina abbiamo ritenuto opportuno sostenere tutte le iniziative che si sono succedute in questi due anni di occupazione.

Riteniamo che la mobilitazione del mondo del lavoro attraverso la proclamazione degli scioperi del 19 da parte della CGIL e del 22 del sindacalismo di base, segni un passaggio di fase importante che non può non vederci presenti. Per tale ragione abbiamo deciso di dare il nostro contributo organizzando un presidio in Piazza Garibaldi, lunedì 22 settembre, alle ore 18.00.