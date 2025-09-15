Caltanissetta. I nisseni Michael Gabriel Miccichè e Barbara Messineo vincono alla mostra internazionale ornitologica Cado 2025

CALTANISSETTA. Alla Mostra Ornitologica specialistica internazionale CADO 2025 di Reggio Emilia, una competizione che ha visto in gara oltre 900 esemplari, l’Allevamento A Chicco ha messo in mostra una prestazione di altissimo livello, conquistando il gradino più alto del podio.

Il primo posto è stato assegnato a un magnifico esemplare di ala perlata, frutto del meticoloso lavoro di selezione portato avanti da Michael Gabriel Miccichè e Barbara Messineo.

“Questo traguardo è la testimonianza del nostro impegno quotidiano e della passione che guida ogni nostra scelta,” ha commentato con orgoglio Michael Gabriel Miccichè. “Ottenere in una mostra così prestigiosa, con una partecipazione di oltre 900 soggetti, è una soddisfazione immensa. È il risultato di una ricerca costante della qualità e del benessere animale e ci spinge a non accontentarci mai, per il bene della nostra passione e di tutto il movimento ornitologico.”

Il risultato ottenuto oggi dell’Allevamento A Chicco alla Specialistica Internazionale CADO 2025 non è solo una vittoria per Michael Gabriel Miccichè e Barbara Messineo, ma un’ulteriore conferma della qualità dei soggetti.