Caltanissetta. Direzione Asp rafforza organico di Ostetricia e Ginecologia conferendo 4 incarichi

CALTANISSETTA. La Direzione dell’ASP di Caltanissetta rafforza il proprio organico dell’Ostetricia e Ginecologia con l’aggiunta di quattro nuove professioniste per migliorare l’assistenza sia a Caltanissetta che a Gela.

Conferiti 4 incarichi a tempo determinato per la figura di PDS Ostetrica, un ruolo chiave nella gestione e nel supporto del percorso nascita. Le quattro dottoresse che hanno ricevuto l’incarico sono la Dott.ssa Schembri M. e Dott.ssa Longo L., che prenderanno servizio presso il Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta e la Dott.ssa Manganello B. e Dott.ssa Pecoraro A., che opereranno presso il Presidio Ospedaliero V. Emanuele di Gela.

Questi nuovi inserimenti, effettivi a partire dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti, rappresentano un passo importante verso il miglioramento della qualità e dell’efficienza delle cure ostetriche.

L’ostetrica, da sempre una figura centrale nell’assistenza sanitaria femminile; il suo ruolo non si limita all’assistenza durante il parto, ma copre l’intero ciclo di vita della donna, dalla pubertà alla menopausa.

L’inserimento di nuove professioniste qualificate permetterà di alleggerire il carico di lavoro del personale già in servizio e di offrire una maggiore disponibilità per le donne che si rivolgono alle strutture sanitarie dell’ASP, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza complessiva delle pazienti.

L’arrivo delle quattro nuove ostetriche è un segnale incoraggiante per la sanità locale, che continua a evolvere per offrire la migliore assistenza possibile ai propri cittadini.