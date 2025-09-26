Caltanissetta. Croce Rossa Italiana aderisce a “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente

CALTANISSETTA. In linea con la politica ambientale della Croce Rossa Italiana, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa nazionale organizzata da Legambiente “Puliamo il Mondo”. L’evento, organizzato dal circolo territoriale di Caltanissetta, che ringraziamo per l’invito e per la possibilità offerta, ha dedicato una mattinata alla tutela dell’ambiente, coinvolgendo una rappresentanza studentesca con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e volontari sull’importanza della sostenibilità e del rispetto per la natura.

L’appuntamento, coordinato da Legambiente Caltanissetta, si è svolto il 23 settembre 2025, dalle ore 9:00, presso l’Orto Sociale di Via Angeli a Caltanissetta. All’iniziativa hanno preso parte anche i volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, insieme agli organizzatori dell’evento, agli studenti ed a volontari di altre associazioni locali aderenti all’interessantissimo progetto. Dotati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i volontari CRI presenti hanno contribuito alla pulizia non solo dell’orto e del campetto di calcio, ma anche degli spazi circostanti. È stata effettuata una raccolta differenziata dei rifiuti, dimostrando come anche piccoli gesti possano generare un grande impatto ambientale.

L’attività è stata introdotta e coordinata da Ivo Cigna, membro del direttivo di Legambiente, seguito dai saluti dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’Assessore alle Politiche Sociali Pasqualino Ermanno e l’Assessore all’Ambiente Mirisola Marcello. Successivamente, si è svolto un momento informativo volto a coinvolgere maggiormente gli studenti nelle tematiche ambientali. La presidente del circolo di Legambiente di Caltanissetta ha illustrato le modalità per ridurre i rifiuti, spiegando l’importanza della regola delle 4R: Riduci, Riusa, Ricicla e Recupera. Una volontaria ha poi approfondito il ruolo fondamentale dell’economia circolare nella sostenibilità, sottolineando come questa pratica contribuisca a ridurre gli sprechi e a garantire un ambiente più vivibile per tutti.

Questa iniziativa ribadisce il principio che “Ogni gesto conta. E insieme, possiamo fare la differenza.” e la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è felice di poter essere parte attiva di questi processi di sensibilizzazione.

Le attività ambientali della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta sono coordinate dall’arch. Sebastiano Vullo, presente nelle foto allegate assieme ai volontari CRI di Caltanissetta.