Caltanissetta. Concluso il progetto “Inside Out: Esplorando le emozioni”

CALTANISSETTA. S’è concluso con successo il progetto estivo “Inside Out: Esplorando le emozioni”, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, l’evento, come ha sottolineato fra André Luis de Sena dos Santos, direttore dell’associazione Copiosa Redenzione OdV di Caltanissetta, ha coinvolto tanti bambini e ragazzi con laboratori creativi, attività educative e momenti di inclusione, terminando con una festa comunitaria molto partecipata, organizzata insieme al centro estivo Custodi del Creato dell’associazione Watanka.

Un’esperienza di grande spessore umano che s’è rivelata nel suo insieme non solo parecchio condivisa e coinvolgente, ma che ha portato valore educativo e sociale alla città di Caltanissetta attraverso una serie di percorsi che hanno coinvolto i partecipanti a 360 gradi dandogli la possibilità di crescere e maturare momenti .