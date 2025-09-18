Caltanissetta. Carenza idrica, il Sindaco Tesauro chiede a Siciliacque un incremento della fornitura

Ass. Mirisola: “Sosteniamo con convinzione l’azione del Sindaco Tesauro a tutela dei cittadini”

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha inviato questa mattina una nota all’ente gestore della fornitura idrica Siciliaque e all’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) una richiesta di incremento delle forniture idriche a compensazione della carenza attualmente subita dai cittadini di Caltanissetta.

“Le continue interruzioni per interventi di manutenzione hanno impedito, ai cittadini di Caltanissetta, di ricevere una giusta quantità d’acqua – ha spiegato il sindaco Walter Tesauro -. Siamo sempre disponibili a ogni forma di collaborazione ma restiamo fermi nell’ottica di tutelare i bisogni primari dei nostri concittadini”.

“Sosteniamo con convinzione l’azione del Sindaco Tesauro a tutela dei cittadini di Caltanissetta e nei confronti di Siciliacque – ha concluso l’assessore Marcello Mirisola -. In questo percorso riteniamo preziosa la collaborazione di Caltaqua che affianca l’Amministrazione nella gestione del servizio idrico”.