Salute

Caltanissetta. Carenza idrica, il Sindaco Tesauro chiede a Siciliacque un incremento della fornitura

Redazione 3

Caltanissetta. Carenza idrica, il Sindaco Tesauro chiede a Siciliacque un incremento della fornitura

Gio, 18/09/2025 - 13:15

Condividi su:

Ass. Mirisola: “Sosteniamo con convinzione l’azione del Sindaco Tesauro a tutela dei cittadini”

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha inviato questa mattina una nota all’ente gestore della fornitura idrica Siciliaque e all’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) una richiesta di incremento delle forniture idriche a compensazione della carenza attualmente subita dai cittadini di Caltanissetta.

 “Le continue interruzioni per interventi di manutenzione hanno impedito, ai cittadini di Caltanissetta, di ricevere una giusta quantità d’acqua – ha spiegato il sindaco Walter Tesauro -. Siamo sempre disponibili a ogni forma di collaborazione ma restiamo fermi nell’ottica di tutelare i bisogni primari dei nostri concittadini”.

 “Sosteniamo con convinzione l’azione del Sindaco Tesauro a tutela dei cittadini di Caltanissetta e nei confronti di Siciliacque – ha concluso l’assessore Marcello Mirisola -. In questo percorso riteniamo preziosa la collaborazione di Caltaqua che affianca l’Amministrazione nella gestione del servizio idrico”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta