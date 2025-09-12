Caltanissetta, cade dal monopattino e batte la testa: 17enne in gravi condizioni al Sant’Elia

È ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un giovane di diciassette anni che ieri sera è stato coinvolto in un incidente in monopattino in viale Regina Margherita. Il giovane era insieme a un amico a bordo del monopattino quando c’è stato l’impatto. Il diciassettenne è stato sbalzato dal monopattino e cadendo sull’asfalto ha battuto la testa. Trasportato d’urgenza in pronto soccorso è stato poi sottoposto a due interventi di neurochirurgia per una grave emorragia cerebrale causata dal violento impatto. Sull’accaduto indaga la polizia municipale.