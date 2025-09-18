Caltanissetta. Attivo un nuovo sportello per il rilascio delle Carte d’Identità, l’assessore Falcone: “Un risultato concreto a beneficio del cittadino”

Ass. Falcone: “Grazie all’incremento del personale, in pochi mesi abbiamo aumentato da 3 a 5 le postazioni per il rinnovo del documento di identità. Un risultato concreto a beneficio del cittadino”

Il Comune di Caltanissetta ha ulteriormente incrementato gli sportelli dedicati alle istanze degli utenti in merito al rinnovo delle Carte d’Identità.

È già operativa, infatti, presso i locali dei Servizi Demografici siti in Corso Vittorio Emanuele, antistanti Piazza Garibaldi, una quinta postazione preposta all’accoglienza del cittadino per tutte le richieste correlate al rilascio del suddetto documento.

Un percorso di ampliamento e di rafforzamento dei servizi comunali intrapreso già da diversi mesi, sul solco di una programmazione che ha determinato anche l’ingresso di nuove unità a disposizione dell’ufficio, come sottolineato dall’assessore ai Servizi Demografici e alle Risorse Umane Matilde Falcone.

“Dopo l’apertura del quarto sportello annunciata lo scorso maggio, siamo soddisfatti di aver ampliato ulteriormente questo servizio fondamentale per il cittadino. Un risultato a beneficio dell’utente, che consentirà di ridurre i tempi di attesa e migliorerà la gestione delle richieste – ha aggiunto l’assessore Falcone. Questa novità si pone in stretta correlazione con l’aumento delle risorse a disposizione dell’ufficio, potenziato grazie alle nuove assunzioni e alle unità di personale ASU entrate a far parte dell’organico comunale. L’Amministrazione continuerà a lavorare in questo senso per ottimizzare i servizi dell’Ente nell’interesse di tutta la cittadinanza”.

Si ricorda che è possibile prenotare un appuntamento per il rilascio della Carta d’Identità accedendo alla piattaforma del Ministero dell’Interno “Agenda CIE”, consultabile al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune

In casi di estrema urgenza, è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Comune di Caltanissetta:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

L’Ufficio Carte d’Identità è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 ed esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.