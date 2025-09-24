Caltanissetta. Attesa per la manifestazione del 24 settembre del Presidio Donne per la Pace

CALTANISSETTA. Su richiesta dell’Organizzazione no-profit La Sciarpa della Pace si comunica che tale denominazione non sarà usata in occasione della manifestazione prevista per oggi 24 settembre 2025. Per il resto il programma resta invariato.

Esiste una terra chiamata Palestina nella quale il potente esercito di uno Stato chiamato Israele sta sistematicamente sterminando un intero popolo, sta compiendo un GENOCIDIO, non possiamo restare ad aspettare che accada l’irreparabile. Se anche è vero, e lo è, che troppe volte abbiamo guardato da un’altra parte mentre altri genocidi si compivano, ora i nostri occhi sono aperti e i nostri sguardi consapevoli, è tempo di dire BASTA.

In questi giorni molte voci si sono alzate per dire “Fermati Israele, disarma la mano assassina che tu stessa hai armato”, il Presidio donne per la pace si unisce a queste con la Striscia di Pace lavorata da donne, nonne, bambine, ragazze di Caltanissetta.

Programma della manifestazione

Ore 10:30 concentramento davanti al Comune, consegna al Presidio donne per la pace la Striscia di Pace;

ore 11:00 Corteo per raggiungere il sagrato della Chiesa di Sant’Agata al Collegio per l’Incontro interreligioso;

ore 11:30 intervento del Presidio donne per la pace e conclusione.

All’evento partecipano

Per la realizzazione della Striscia coordinata da Maria Anna Bonaffini:

• “Ricamiamo Giocando” progetto della Maestra ricamatrice Maria Anna Bonaffini;

• Casa di Riposo Nonni Felici con la supervisione della signora Maria Miraglia;

• Knit cafè;

• … e tante altre ancora.

Per l’incontro interreligioso le Comunità Cattolica, Valdese, Ortodossa, Musulmana.

Ospiti-protagonisti/e particolarmente graditi/e saranno alunne e alunni della Prima B secondaria dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto.