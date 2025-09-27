Caltanissetta, ascensore precipitato all’Ospedale Sant’Elia. Codacons: “La Procura intervenga subito”

CALTANISSETTA. Il Codacons esprime profonda indignazione per il gravissimo incidente avvenuto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano provocando il ferimento di una lavoratrice, che ha riportato fratture agli arti inferiori.

“È inammissibile che all’interno di una struttura sanitaria, che dovrebbe garantire tutela e sicurezza, possano verificarsi episodi di tale gravità – denuncia il Codacons –. È indispensabile accertare immediatamente le cause del crollo e le eventuali responsabilità”.

L’associazione chiede alla Procura della Repubblica di aprire senza indugio un’inchiesta per verificare le condizioni di manutenzione degli impianti, la regolarità dei controlli e la conformità delle certificazioni di sicurezza. Contestualmente, si sollecita la Regione e le autorità competenti ad avviare verifiche straordinarie su tutti gli ascensori e i sistemi di trasporto verticale presenti negli ospedali siciliani.

“Non è tollerabile – aggiunge il Codacons – che pazienti e operatori sanitari debbano mettere a rischio la propria vita a causa di impianti obsoleti, mal gestiti o scarsamente controllati. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non può essere sacrificata per incuria o negligenza”.

Il Codacons seguirà con la massima attenzione l’evolversi della vicenda e si riserva di avviare azioni legali a tutela della lavoratrice ferita e della collettività.