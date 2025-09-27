Caltanissetta, ascensore cade al Sant’Elia: donna ferita, in corso i soccorsi dei Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA – Momenti di paura all’ospedale Sant’Elia di Caktanissetta, dove intorno alle 14.00 di oggi si è verificato un grave incidente all’interno di un ascensore.

Secondo le prime informazioni, l’impianto sarebbe precipitato e all’interno si trovava una donna rimasta ferita. Non è ancora chiaro se si tratti di una paziente o di una parente in visita a un degente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno tentando di estrarre la donna dall’interno della cabina. Contestualmente è stato allertato anche il gruppo operatorio per eventuali interventi urgenti.

La dinamica resta in fase di accertamento e non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

Vi daremo maggiori informazioni e dettagli nelle prossime ore. Notizia in fase di evoluzione. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio)