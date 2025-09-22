Caltanissetta. Aperte dalla Croce Rossa le iscrizioni al progetto rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni

CALTANISSETTA. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta – lancia per la prima volta in città il Progetto 8-13, un’iniziativa pensata per bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni che desiderano scoprire da vicino il mondo del volontariato e vivere esperienze uniche di crescita e divertimento. L’obiettivo è chiaro: far capire che non bisogna aspettare di diventare grandi per fare la differenza. Anche i più piccoli, infatti, possono mettersi in gioco come veri e propri “aspiranti volontari”, muovendo i primi passi all’interno dell’Associazione e imparando i valori umanitari che da sempre la contraddistinguono.

Il progetto prevede un percorso da ottobre a maggio, con un incontro al mese, durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in giochi interattivi, attività educative, laboratori creativi e uscite sul territorio insieme ai Volontari CRI. I temi affrontati spazieranno dall’educazione stradale al primo soccorso, dalla promozione di stili di vita sani all’educazione ambientale, senza dimenticare la scoperta della storia e delle attività della Croce Rossa e tanto altro. Non si tratta solo di imparare nuove nozioni, ma di vivere un vero percorso di crescita personale e di gruppo che stimola la creatività, il problem solving, la capacità di collaborare e il rispetto reciproco.

La Croce Rossa Italiana non interviene soltanto nelle emergenze: è una grande famiglia che promuove valori di umanità, solidarietà e rispetto. Conoscerla e viverla già da bambini significa crescere con la consapevolezza che ognuno può essere utile agli altri e diventare protagonista del cambiamento. Imparare fin da piccoli a prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente è un investimento prezioso per il futuro della comunità.

Il 26 settembre alle ore 19:00, spiega Santina Sonia Bognanni – Presidente del Comitato di Caltanissetta – presso la sede della CRI di Caltanissetta in via Xiboli 345/B a Caltanissetta, si terrà la presentazione ufficiale del progetto, aperta a tutti coloro che desiderano saperne di più. I posti sono limitati e sarà possibile effettuare la pre-iscrizione direttamente tramite il QR Code presente sulla locandina ufficiale oppure attraverso il link (https://forms.gle/kakKstYd7kwtbUUy8) pubblicato anche sui canali social del Comitato.

La calendarizzazione degli incontri mensili, verrà comunicata ai partecipanti ad ogni inizio del mese. Si fa presente che l’iniziativa non rende i partecipanti volontari – soci attivi – della Croce Rossa Italiana ma usufruitori di un servizio;

Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni potranno contattare gli uffici amministrativi della CRI al numero 0934.25999 o inviare una mail all’indirizzo caltanissetta@cri.it.