Caltanissetta. Al Concerto “Note di devozione – 400 anni con l’Arcangelo Gabriele” la Città ha reso omaggio al suo Patrono

CALTANISSETTA. Un evento di altissimo spessore il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta “Note di Devozione – 400 anni con l’Arcangelo Michele” che s’è svolto stasera a largo Barile – Palazzo Moncada.

All’evento in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato e della città di Caltanissetta, oltre al Prefetto, al Vescovo e altre autorità, hanno partecipato il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, il Vicario del Questore Primo Dirigente Michele Emma, funzionari e personale della Polizia di Stato.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri di Caltanissetta con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, omaggio delle Associazioni della Settimana Santa al Santo Patrono nel 400° Anniversario della Sua apparizione.