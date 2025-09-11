Calcio a 5. Nella Nissa Fc Futsal entrano nuove figure nello staff dirigenziale e tecnico

La Nissa Fc Futsal, che sarà guidata da Giuseppe La Mendola, ha annunciato l’ingresso di nuove figure nello staff dirigenziale e tecnico, pronte a contribuire con esperienza, passione e professionalità al progetto sportivo biancoscudato. Aldo Saetta, è il nuovo Direttore Sportivo: volto noto del futsal e del calcio nisseno, Saetta vanta anche un importante passato con la Pro Nissa, a conferma del suo profondo legame con il territorio e con questo sport.

Franco Riggi ricoprirà il ruolo di Team Manager, figura di riferimento per la gestione operativa e logistica della squadra, mentre, Fabio Lo Santo è stato nominato Preparatore dei Portieri, portando competenza tecnica e attenzione al ruolo chiave tra i pali. Infine, la guida dirigenziale resta nelle mani sicure del Presidente Emerito Arialdo Giammusso, che assumerà anche il ruolo di Dirigente Responsabile del Team, con la passione e l’impegno di sempre.