Salute

Cadavere trovato in un sacco: il corpo era vicino alla ferrovia e sarebbe stato sezionato

Redazione 1

Cadavere trovato in un sacco: il corpo era vicino alla ferrovia e sarebbe stato sezionato

Lun, 22/09/2025 - 23:51

Condividi su:

Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato stasera all’interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo.

Sembra che il sacco sia stato notato da un passante che ha dato l’allarme. Il corpo sarebbe stato sezionato ma non era sui binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. Saranno ora gli accertamenti medico legali a stabilire l’identità e le cause della morte. (ANSA). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta