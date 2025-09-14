Bimbo di 8 anni ferito dopo essere stato preso a bastonate da una baby gang

Un bimbo di otto anni e’ stato aggredito da una baby gang formata da tre ragazzini – di sette, nove e 11 anni -, nel corso della sua festa di compleanno, nella giornata di venerdì, al parco delle Magnolie, in zona Fidene, a Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia.

Il minore, ferito al labbro, e’ stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I dove e’ stato sottoposto a un intervento e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Secondo quanto ricostruito, il bambino stava giocando a pallone nel parco con i suoi amici, poco distante dal gruppo dei genitori, quando e’ stato avvicinato da altri minori che lo hanno colpito con un oggetto ferendolo al labbro. Ora sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Informata la procura dei Minorenni della Capitale. (AGI)