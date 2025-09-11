Bimbo di 2 anni cade dal balcone di un terrazzo: è in condizioni gravissime

Un bambino di due anni è caduto dal balcone di un terrazzo nel tardo pomeriggio a Imperia in via della Repubblica. Le sue condizioni sono gravissime. A quanto si apprende, sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso di Imperia.

Il piccolo, che ha compiuto un volo di alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma. I medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È in corso l’acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l’accaduto. (ANSA).