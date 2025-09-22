Bilancio. Di Paola (M5S): “DC ritira fondo da 2 mln per finanziare sagre ed eventi”

“La maggioranza per voce del capogruppo Dc Carmelo Pace fa retromarcia da oltre 2 milioni di euro per finanziare sagre ed eventi attraverso gli Enti Locali. Dopo che come M5S avevamo sollevato il caso in commissione bilancio, oggi la Democrazia Cristiana ha dovuto fare ufficialmente retromarcia sulle mancette annunciando l’accantonamento dell’articolo. E’ una vittoria del Movimento 5 Stelle ed è una vittoria dei cittadini siciliani. Destiniamo piuttosto questi fondi per aiutare concretamente i tanti siciliani che ogni giorno fanno i conti con mille emergenze”.

Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Coordinatore del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della marcia indietro della Democrazia Cristiana nel vertice di maggioranza del governo Schifani sul fondo da 2,2 milioni di euro da destinare agli Enti locali per finanziare sagre ed eventi.

“Abbiamo scoperto il giochetto in commissione bilancio – ha detto Di Paola – e lo abbiamo smontato. Era stato lo stesso presidente Schifani a definire ‘mancette’ queste manovre. Incassiamo questo risultato consapevoli che ci riproveranno nelle prossime finanziarie. Noi continueremo a vigilare che all’annuncio segua l’effettiva soppressione dello stanziamento. Le priorità per i siciliani sono altre, magari quelle di vivere in una regione con meno emergenze- conclude Di Paola.