Assunzione vittime di violenza. Legali delle vittime: “Siamo felici, ma vincolo assurdo che il delitto debba essere commesso sul territorio siciliano”

In merito alla notizia dell’assunzione delle prime vittime di violenza a seguito dell’applicazione della legge a firma La Vardera, di seguito la dichiarazione dei legali Francesco Leone e Simona Fell, difensori delle vittime e di altri eredi ancora in attesa.

“Siamo felicissimi per le parole del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sull’assunzione delle prime vittime di violenza in applicazione della legge regionale a tutela delle vittime e dei familiari dei femminicidi – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. e difensori della vittima assunta – Tuttavia, non possiamo non evidenziare che né alla nostra assistita né tantomeno al nostro Studio legale è pervenuta alcuna risposta ufficiale all’istanza già presentata.

Ci auguriamo, quindi, che alle parole seguano presto i fatti, così da restituire davvero dignità e prospettiva di vita alle donne che hanno subito violenze e ai familiari delle vittime. Allo stesso tempo, riteniamo che l’attuale normativa presenti limiti significativi: prevedere che le vittime o gli eredi debbano non solo essere residenti in Sicilia, ma anche che la violenza o il delitto siano stati commessi sul territorio siciliano, appare un vincolo assurdo e discriminatorio. Se la violenza avvenisse, ad esempio, a Villa San Giovanni, già non spetterebbe più nulla. Crediamo che tale limite vada superato e abolito nell’ottica di una reale e più ampia tutela, che non guardi ai confini territoriali ma ai diritti e ai bisogni delle persone colpite”.