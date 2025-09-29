Anziano morto a Messina, un vicino di casa indagato per omicidio

La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio un vicino di casa del 73enne Maurizio Salvatore Gravagna trovato senza vita due giorni fa nella sua abitazione di Fondo Saccà. I magistrati stanno vagliando anche la posizione di un altro vicino di casa ipotizzando che potrebbe avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Sul caso indaga la squadra mobile della Questura della Città dello Stretto. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto propedeutico all’autopsia che sarà eseguita domani all’obitorio del Policlinico. L’uomo è stato interrogato in questura dalla sostituta procuratrice Giorgia Spiri alla presenza del suo difensore, l”avvocato Giovanni Calamoneri. L’uomo avrebbe detto di avere trascorso, come spesso accadeva, la serata insieme al 73enne, giocando a carte, e di essere tornato a casa per cenare. E’ stato l’indagato l’indomani a chiamare la polizia per denunciare la morte del suo amico vicino di casa. Il 73enne è stato trovato con stretto attorno al collo un tubo di gomma di quelli usati per innaffiare. Il medico legale, durante un esame esterno, non aveva rilevato segni di violenza diversi dalle evidenti lesioni al collo. La prima ipotesi formulata è stata quella che potesse essere un suicidio, ma le dichiarazioni dei familiari e alcune incongruenze nelle dichiarazioni di due vicini di casa avrebbero fatto emergere un’altra ricostruzione nella causa della morte del 73enne. La squadra mobile, che indaga avvalendosi anche della visione delle registrazioni di telecamere di sicurezza della zona, sta verificando anche le dichiarazioni di un altro vicino per capire se avrebbe avuto anche lui un ruolo, e quale, nella vicenda. La Procura sta valutando, infatti, la sua posizione per una seconda iscrizione nel registro degli indagati. (ANSA)