Anas Sicilia. Sulla A19 Palermo – Catania dal 16 settembre parzializzato breve tratto carreggiata tra km 130 e 131

Lun, 15/09/2025 - 21:59

Dalle ore 7:00 di domani mattina e fino alle ore 18:00 del 18 novembre, verrà parzializzato un breve tratto dell’autostrada A19, lungo la carreggiata in direzione Palermo (dal km 131,500 al km 130,620).

Dalle ore 7:00 di domani mattina fino alle ore 18:00 del 18 ottobre, verrà parzializzato un breve tratto dell’autostrada A19, lungo la carreggiata in direzione Catania (dal km 130 al km 131). In entrambi i casi sarà sempre possibile fruire delle rispettive corsie di sorpasso.

Il provvedimento si rende necessario per eseguire, in sicurezza, i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo–Catania, tratta Nuova Enna–Dittaino-Galleria artificiale GA01. Anas opererà in sinergia con Ferrovie alla realizzazione di questa importante e strategica tratta ferroviaria per la collettività siciliana mettendo a disposizione parte della A19.

