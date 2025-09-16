Anas in relazione al comunicato di Codacons: “I lavori sulla A19 urgenti e improcrastinabili”

In relazione al comunicato di Codacons circa i lavori sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, Anas precisa che si tratta di lavorazioni urgenti ed improcrastinabili poiché l’infrastruttura necessita di manutenzione. Molti di questi lavori sono stati disposti a seguito di precisi adeguamenti normativi alle scadenze di legge.

Anas si è comunque imposta un limite massimo di aree di cantiere per chilometri di autostrada proprio per evitare di congestionare la A19 e creare disagi all’utenza.

È nota l’esistenza di un piano da oltre un miliardo di euro che punta a rendere l’autostrada tecnologicamente avanzata e ad innalzare i livelli di sicurezza ed il confort di guida degli automobilisti.

L’obiettivo, sfidante, punta a rendere la A19, nel giro di pochi anni, una delle autostrade più efficienti d’Italia.

Si tratta comunque di un piano al cui interno sono presenti lavorazioni complesse e impegnative che richiedono del tempo per essere realizzate ma per le quali Anas sta sempre mantenendo il rispetto dei tempi contrattuali stabiliti.

Anas si rende disponile ad incontrare i responsabili locali di Codacons al fine di illustrare, nel dettaglio, il piano di ammodernamento dell’autostrada A19.