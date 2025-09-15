Al Mugello nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025, vincono il titolo Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto (Porsche 992 GT3 Cup)

In un tripudio di emozioni, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto si sono fregiati del titolo tricolore nella 2^ Divisione della classe GT Cup AM, una volta archiviato l’atto finale del prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, andato in scena lo scorso fine settimana presso il Mugello Circuit. Dopo esser scattati dalla prima fila della griglia di partenza e a seguito di una prestazione pressoché ineccepibile, i due talenti siciliani affiancati dal management della Tempo srl, alternatisi alla guida della Porsche 992 GT3 Cup del team Raptor Engineering con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni, sono passati al comando dopo i primi 25 minuti circa di gara (sui 180 previsti) tenendo testa agli inseguitori fino al traguardo, con tanto di arrivo al fotofinish.

«Alla vigilia sapevamo, per quanto impresa ardua, che il titolo fosse ancora matematicamente alla nostra portata. Ma per portarlo a casa, era necessario che si verificassero alcune circostanze: disputare una gara perfetta, far pienone di punti e sperare che i leader provvisori di categoria non si piazzassero tra i primi tre. Uno scenario che, alla fine, si è concretizzato sotto ogni aspetto» – ha sottolineato un entusiasta Nicolosi – «Abbiamo raccolto, e ritengo meritatamente, quanto seminato in precedenza riuscendo ad esprimere tutto il nostro potenziale. Egregiamente supportati dal nostro team che, è giusto ricordarlo, era al debutto nella specialità, e dai nostri partner commerciali, gestiti da RELOAD, che ringraziamo».

Una cavalcata in crescendo maturata nella seconda parte della stagione, in virtù dei due brillanti successi messi a segno nel precedente impegno di Imola, lo scorso agosto, e nel conclusivo Mugello, che in un battito di ciglia hanno cancellato un avvio (la quinta piazza a Misano e il ritiro a Monza) inficiato solo dalla sfortuna.

Classifica finale 2^ Divisione classe GT Cup AM

1. Nicolosi-Di Benedetto-Carboni (Porsche 992 GT3 Cup) in 3h02’35”245; 2. Prestipino-Micale-Giacon (Porsche 992 GT3 Cup) a 0”819; 3. Fabiani-Bergonzini-Deverikos (Porsche 992 GT3 Cup) a 1 giro; 4. Levy-Segattini-Sonzogni (Porsche 992 GT3 Cup) a 1 giro; 5. Marulla-Zydlewski-Risitano (Ferrari 488 Challenge) a 2 giri.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025: 3/4 maggio – Misano (Rn); 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola (Bo); 13/14 settembre – Mugello (Fi).